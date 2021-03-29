Как плотник из Ганы превращает гробы в произведения искусства



Аккра, 29 марта. В Гане развивается довольно необычный вид искусства. Местный мастер изготавливает гробы разнообразных форм (от птиц до фруктов) и расцветок.

«Конструкции саркофагов связаны с профессиями покойных, потому что мы верим в то, что вы должны продолжать свое дело в загробной жизни», — рассказывает 22-летний плотник Лоуренс Ананг.

Custom made coffins in Ghana. They were designed based on what the deceased liked or was affiliated with while he was alive. pic.twitter.com/5KZbLQAXSk — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) June 3, 2020

По словам ремесленника, для учителей он создает гробы в форме канцелярских предметов, для водителей — грузовики, а для продавцов фруктов или фермеров — яблоки.

Лоуренс решил остаться в плотницкой после окончания школы и прикипел к делу.

«Эта работа никогда мне не надоест», — заверил Ананг.

Most chiefs who die are buried in this coffin pic.twitter.com/uwSiM2quZE — #Kusum Gbooo (@neequayeboye1) June 3, 2020

Мастер старается делать гробы максимально привлекательными, чтобы выказать уважение семье умерших.

Для Лоуренса это семейный бизнес. Плотницкую открыл еще его дед, постепенно став ведущим гробовщиком в Гане.

Теперь дело развивают внук и его братья. Индустрия набирала популярность на протяжении многих лет. Год от года спрос на необычные саркофаги только растет. На сегодняшний день заказы поступают даже из-за границы. Коллекционеры приобретают гробы для выставок в музеях.

A solider will also be buried in the type of coffin . pic.twitter.com/xYGhMsgpKh — #Kusum Gbooo (@neequayeboye1) June 3, 2020

«Я позабочусь о том, чтобы мои дети тоже познакомились с этим увлекательным делом», — рассказал о своих планах Лоуренс.

Ранее ганские гробы стали популярными благодаря местным танцовщикам. Провожать усопших в последний путь плясками придумал Бенджамин Айду.

Он является вдохновителем группы носильщиков, ставших популярными на весь мир благодаря вирусному ролику, где люди в официальных костюмах доставляют гроб и танцуют.

В 2020 году на видео с выступлением команды добавили дорожку танцевального трека, сделав его мемом, использующимся в роликах с падениями, крушениями и другими неудобными моментами.