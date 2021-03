Как плотник из Ганы превращает гробы в произведения искусства

Аккра, 29 марта. В Гане развивается довольно необычный вид искусства. Местный мастер изготавливает гробы разнообразных форм (от птиц до фруктов) и расцветок.

