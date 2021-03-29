Как плотник из Ганы превращает гробы в произведения искусства

Аккра, 29 марта. В Гане развивается довольно необычный вид искусства. Местный мастер изготавливает гробы разнообразных форм (от птиц до фруктов) и расцветок.
«Конструкции саркофагов связаны с профессиями покойных, потому что мы верим в то, что вы должны продолжать свое дело в загробной жизни», — рассказывает 22-летний плотник Лоуренс Ананг.
Custom made coffins in Ghana. They were designed based on what the deceased liked or was affiliated with while he was alive. pic.twitter.com/5KZbLQAXSk— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) June 3, 2020
По словам ремесленника, для учителей он создает гробы в форме канцелярских предметов, для водителей — грузовики, а для продавцов фруктов или фермеров — яблоки.
Лоуренс решил остаться в плотницкой после окончания школы и прикипел к делу.
«Эта работа никогда мне не надоест», — заверил Ананг.
Most chiefs who die are buried in this coffin pic.twitter.com/uwSiM2quZE— #Kusum Gbooo (@neequayeboye1) June 3, 2020
Мастер старается делать гробы максимально привлекательными, чтобы выказать уважение семье умерших.
Для Лоуренса это семейный бизнес. Плотницкую открыл еще его дед, постепенно став ведущим гробовщиком в Гане.
Теперь дело развивают внук и его братья. Индустрия набирала популярность на протяжении многих лет. Год от года спрос на необычные саркофаги только растет. На сегодняшний день заказы поступают даже из-за границы. Коллекционеры приобретают гробы для выставок в музеях.
A solider will also be buried in the type of coffin . pic.twitter.com/xYGhMsgpKh— #Kusum Gbooo (@neequayeboye1) June 3, 2020
«Я позабочусь о том, чтобы мои дети тоже познакомились с этим увлекательным делом», — рассказал о своих планах Лоуренс.
Ранее ганские гробы стали популярными благодаря местным танцовщикам. Провожать усопших в последний путь плясками придумал Бенджамин Айду.
Он является вдохновителем группы носильщиков, ставших популярными на весь мир благодаря вирусному ролику, где люди в официальных костюмах доставляют гроб и танцуют.
В 2020 году на видео с выступлением команды добавили дорожку танцевального трека, сделав его мемом, использующимся в роликах с падениями, крушениями и другими неудобными моментами.