Юрист оценил борьбу Крыма с Украиной из-за водной блокады

Симферополь, 29 марта. Работа по подготовке иска украинской стороне из-за водной блокады Крыма и привлечению к ответственности виновных очень важна.

Об этом рассказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов. Он считает, что вопрос уже давно нужно решать, и обрадовался активной работе крымского парламента в этом деле.

«Очень надеемся, что будет налажено тесное взаимодействие между рабочими группами при Госсовете Крыма и при постпредстве, и мы сможем объединить наши усилия. Очень надеюсь, что в ближайшее время по этому поводу будет проведено координационное совещание, и эта работа эта будет продолжаться», — рассказал Молохов в беседе с журналистами.

Ранее НСН рассказывала, что власти Крыма намерены подать иск из-за водной блокады полуострова бывшим депутатам Верховной рады Украины Андрею Сенченко и Рефату Чубарову.

Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что вышеуказанные граждане не раз заявляли о причастности к водной блокаде.