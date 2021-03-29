Лидер ЦАР рассказал о планах на второй президентский срок

Банги, 29 марта. В преддверии инаугурации президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера дал интервью местному радио Guira FM.

«Во время моего первого срока была огромная проблема с безопасностью в стране. Но сейчас в этой сфере достигнут большой прогресс. Вооруженные силы при поддержке союзников из России и Руанды продолжают борьбу с боевиками из «Коалиции патриотов за перемены». Мы сделаем все, чтобы национальная армия сплавилась с поставленной задачей», — рассказал центральноафриканский лидер.

Одним из первых шагов после инаугурации Туадера обозначил старт общенационального диалога. Для этого президент распорядился организовать комитет, который подготовит площадку для обсуждения в течение ближайшей недели. Стороны должны составить дорожную карту по работе над мирным соглашением всех политических сил республики.

Также президент добавил, что намерен уделить особое внимание подготовке новых кадров. По его словам, молодые центральноафриканцы должны активнее брать на себя ответственность. А власти продолжат набор и обучение будущих учителей и медицинских работников.

Важным инфраструктурным проектом станет добыча электричества из солнечного света. Как пояснил Туадера, через 16-18 месяцев ЦАР начнет добывать 40 мегаватт фотогальванической энергии.

«Мы сделаем все, чтобы государственная власть действовала на всей территории страны», — подытожил президент.

Фостен-Арканж Туадера принесет присягу в здании Национальной Ассамблеи во вторник, 30 марта. Организаторы церемонии предпримут беспрецедентные меры безопасности, в том числе против коронавируса.