Олег Майами и Айза разошлись

Москва, 29 марта. Певец и шоумен Олег Майами подтвердил опасения поклонников, сообщив, что расстался с Айзой Анохиной.

Слухи о расставании звездной пары ходят уже несколько недель. В частности, недавно Айза провела отпуск на Мальдивах вместе с детьми и няней, но без своего спутника.

В начале марта, отвечая на вопросы поклонников в Instagram блогер и телеведущая лишь подогрела интерес к своей личной жизни уклончивыми ответами. На вопрос о том, помирились ли возлюбленные, Долматова написала, что не может себя изменить и не может быть нормальной, а Майами «нужна нормальная».

Один из подписчиков заподозрил, что Майами мог бросить блогера ради певицы Ольги Бузовой, которая рассталась с Давой Манукяном. Правда, на это предположение Долматова ответила с иронией.

В понедельник 30-летний Олег Майами сообщил в сторис Instagram, что они действительно расстались с Айзой, и попросил своих поклонников «не писать никаких гадостей никому».

«Потому что каждый человек имеет право жить так, как он хочет и быть собой. Ни в коем случае мешать этому не стоит, не нужно, когда человек уперто очень сильно хочет быть собой. Я могу пожелать только хорошего Айзе. Поблагодарить за все, сказать, что это было потрясающе, но — увы», — заявил певец.

Айза воспитывает двух сыновей от разных браков. Первый ребенок Сами родился от рэпера Гуфа. А второй Элвис — от Дмитрия Анохина. Расставание со вторым мужем было болезненным.