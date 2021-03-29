Создатели «Джокера» снимут ремейк российского триллера «Спутник»

Лос-Анджелес, 29 марта. Австралийская компания Village Roadshow и команда продюсера Мэтта Ривза готовится к съемкам ремейка российского фантастического триллера «Спутник».

Village Roadshow занималась ранее такими крупными проектами, как «Матрица» и «Джокер». В производстве также участвует студия из Лос-Анджелеса XYZ Films (серия боевиков «Рейд» с Ико Уайсом), пишет The Deadline. Кто сядет в режиссерское кресло, пока неясно. Оригинальную картину снимал 34-летний режиссер Егор Абраменко.

Фильм «Спутник» с Оксаной Акиньшиной и Петром Федоровым в главных ролях вышел в 2020 году. По сюжету, на Землю возвращается советский космический корабль, единственный выживший заражен неизвестным вирусом. Российская картина была позитивно встречена критиками. «Спутник» завоевал премию «Астероид» на фестивале научно-фантастического кино в итальянском Триесте.

Ранее сообщалось об успехе в российском прокате фильмов «Последний богатырь: Корень зла» и «Конек-горбунок». По мнению критика Сергея Сычева, зрители истосковались по хорошим сказкам. Именно этим объясняются большие кассовые сборы отечественных лент.