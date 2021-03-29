Президент РФ присвоил высший классный чин главе ФСВТС

Москва, 29 марта. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев удостоился классного чина действительного государственного советника первого класса.

Информацию об этом сообщили СМИ. Владимир Путин вручил аналогичную награду также и заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко.

«Присвоить федеральным государственным гражданским служащим федеральных органов исполнительной власти классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации: действительного государственного советника РФ первого класса Криворучко Алексею Юрьевичу, Шугаеву Дмитрию Евгеньевичу», — говорится в документе.

Ранее Владимир Путин наградил российского хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

НСН информировала, что Путин подписал указ о весеннем призыве в армию.