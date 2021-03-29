Гей-пара спровоцировала политический конфликт между Намибией и ЮАР



Виндхук, 29 марта. Живущая в Намибии гомосексуальная пара случайно спровоцировала политический конфликт между властями своей страны и политиками из ЮАР.

Местный житель Мзанси Лул и его возлюбленный из Мексики Гильермо Дельгадо хотели обзавестись собственными детьми. В Намибии не признают однополые браки и, соответственно, гомосексуалисты не могут законным образом стать родителями.

Чтобы избежать юридических запретов пара обратилась за помощью к суррогатной матери в ЮАР. Женщина родила девочек-близняшек. Однако доставить детей на родину к «отцам» не удалось. Власти Намибии не признали новорожденных гражданами страны и запретили им пересекать границу.

В столице начались митинги, ЛГБТ-активисты потребовали разрешить девочкам въезд и признать Лула и Дельгадо их родителями.

BRING THE TWINS HOME ... The twin daughters of fathers Phillip Lühl and Guillermo Delgado were born through surrogacy, and the Namibian government is demanding that Lühl should prove his paternity for the babies to be granted citizenship. Video: Arlana Shikongo pic.twitter.com/sCguubXk4a — The Namibian (@TheNamibian) March 25, 2021

Общественный резонанс вызвал реакцию министерства внутренних дел Намибии. Глава ведомства Франс Копофи подал в суд на гей-пару за попытку обойти законы страны. Также он пояснил позицию властей относительно гражданства для близняшек.

«Мы не хотим давать намибийское гражданство девочкам мексиканского происхождения. Прежде чем дети получат документы, отец должен доказать, что в их жилах течет намибийская кровь», — заявил министр.

За гомосексуалистов вступились политики из ЮАР. Глава Департамента международных отношений и сотрудничества (DIRCO) Даррен Бергман призвал южноафриканские власти повлиять на руководство Намибии в вопросе предоставления гражданства девочкам.

«Правительство ЮАР должно действовать в соответствии с внешней политикой, отстаивающей права человека в Африке. Министры Наледи Пандор и Аарон Моцоаледи должны использовать дипломатические каналы правительства, чтобы остановить гомофобную дискриминацию и нарушение прав этой и других однополых пар по всему континенту», — заявил Бергман.

В Намибии такую позицию закономерно восприняли как вмешательство во внутренние дела страны. Остановить разгорающийся конфликт мог бы ДНК-тест. Но Мзанси Лул не спешит его сдавать. Вероятно, биологическим отцом детей все же является его мексиканский партнер.