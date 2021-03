Гей-пара спровоцировала политический конфликт между Намибией и ЮАР

Виндхук, 29 марта. Живущая в Намибии гомосексуальная пара случайно спровоцировала политический конфликт между властями своей страны и политиками из ЮАР.

Местный житель Мзанси Лул и его возлюбленный из Мексики Гильермо Дельгадо хотели обзавестись собственными детьми. В Намибии не признают однополые браки и, соответственно, гомосексуалисты не могут законным образом стать родителями.

Чтобы избежать юридических запретов пара обратилась за помощью к суррогатной матери в ЮАР. Женщина родила девочек-близняшек. Однако доставить детей на родину к «отцам» не удалось. Власти Намибии не признали новорожденных гражданами страны и запретили им пересекать границу.

В столице начались митинги, ЛГБТ-активисты потребовали разрешить девочкам въезд и признать Лула и Дельгадо их родителями.

BRING THE TWINS HOME ... The twin daughters of fathers Phillip Lühl and Guillermo Delgado were born through surrogacy, and the Namibian government is demanding that Lühl should prove his paternity for the babies to be granted citizenship. Video: Arlana Shikongo pic.twitter.com/sCguubXk4a