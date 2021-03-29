Худрук «Останкино ТВ» решила судиться с Еленой Летучей

Москва, 29 марта. Художественный руководитель Школы телевидения «Останкино ТВ» Ольга Спиркина подала иск в суд против экс-ведущей программы «Ревизорро» Елены Летучей.

Актриса и худрук решила судиться с телеведущей из-за ролика. Летучая на кадрах видео заявила, что Спиркина незаконно использует бренд Высшей школы «Останкино», обманывает абитуриентов и нарушает педагогическую этику.

Та в ответ потребовала признать слова телеведущей порочащими честь и достоинство, обязать ее опровергнуть сказанное и взыскать 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Спиркина уточнила, что уже не раз сталкивалась с нападками со стороны руководства Высшей школы «Останкино».

«Молчать и терпеть, когда меня поливают грязью, а также выслушивать и читать угрозы я больше не буду», — объявила она.

Адвокат Александр Мугин, представляющий интересы актрисы, уточнил в разговоре с «Собеседником», что в отношении Летучей в скором времени будет инициирована доследственная проверка.

Звезда экрана тем временем все еще восстанавливается после коронавируса. Телеведущая жаловалась как на физические, так и на психологические последствия заболевания.