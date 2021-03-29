Эксперт Бортник дал оценку действиям США в украинском вопросе

Симферополь, 29 марта. США не собираются присоединяться в «нормандскому формату», поскольку это подразумевает дополнительные обязательства. Об этом заявил политолог Руслан Бортник.

По его словам, Вашингтон поддерживает позицию Украины в Минских соглашениях. Однако Белый дом не собирается присоединяться ни к каким платформам. Если США примут решение войти в состав «нормандского формата», то Россия начнет апеллировать, как это происходит с Германией и Францией. Москва обращается к Парижу и Берлину в случае невыполнения Украиной обязательств. Бортник добавил, что Вашингтон уже совершил одну тактическую ошибку, когда поддержал вторые Минские соглашения.

«США фактически расписались под этой моделью реинтеграции Донбасса и урегулирования кризиса на Украине. Это уже не позволяет им публично далеко выходить за рамки этой модели», — сказал политолог.

По мнению эксперта, ситуацию на востоке Украины полностью урегулируется, если Вашингтон договорится с Россией.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве обеспокоены провокациями украинских силовиков в Донбассе.

НСН ранее сообщала, что президент России Владимир Путин не планирует проводить переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.