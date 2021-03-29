Житель Новороссийска получил пожизненный срок за убийство и изнасилование

Краснодар, 29 марта. Краснодарский краевой суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в похищении женщин, насилии над ними, а также в убийстве и угоне их машин.

По версии следствия, виновник события в августе 2020 года похитил незнакомую ему 34-летнюю местную жительницу. Преступление произошло во дворе дома, расположенного на улице Героев Десантников. Он угрожал девушке ножом, а после, изнасиловав, украл ее автомобиль марки BMW. Вскоре насильника задержали правоохранители, но он сбежал.

Через несколько дней злоумышленник совершил аналогичные действия в отношении другой женщины, вывезя ее в Апшеронский район Новороссийска. Там он нанес пострадавшей многочисленные колото-резаные раны, ставших смертельными.

Следователи в ходе выяснения обстоятельств преступления узнали, что мужчина является рецидивистом. Остаток своей жизни он проведет в колонии.

Пакистанский суд ранее приговорил к смертной казни двух мужчин, виновных в групповом изнасиловании француженки, сообщало Федеральное агентство новостей.