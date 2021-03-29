Лукашенко рассказал, откуда звучат призывы к радикализации протестов

Минск, 29 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что призывы к радикализации протестов идут из-за границы.

Белорусский лидер пообещал жестко пресекать подобные попытки повлиять на обстановку в стране. Он считает, что иностранные кураторы незаконных акций сменяют один другого, появляются все более радикально настроенные структуры.

Об этом Лукашенко сообщил в ходе совещания по вопросам общественно политической-обстановке в стране. Он заявил, что следует жестко бороться с теми радикалами, которые берут в руки оружие, пытаются изготовить взрывчатку. Глава Белоруссии тут же отметил, что настолько агрессивно настроенных граждан все-таки не большинство, с основной массой противников власти следует хотя бы попытаться наладить диалог.

Ранее НСН сообщала, что в Витебске задержаны два мужчины по подозрению в организации незаконных акций. Политолог и публицист Алексей Дзермант рассказывал, что запрещенные мероприятия курируются зарубежными лидерами эмиграции.