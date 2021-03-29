Эллинги с катерами загорелись в петербургском клубе Нептун

Санкт-Петербург, 29 марта. Возгорание произошло на территории клуба Нептун в Северной столице. По информации источника ФАН в правоохранительных органах, воспламенились эллинги с катерами.

Сообщение об инциденте на Морской улице поступило в экстренные службы в 20:55 по московскому времени. Прибывшие на место событий спасатели присвоили пожару категорию «№1 БИС» и запросили помощь двух дополнительных расчетов. В общей сложности ликвидацией горения по всей площади занимаются четыре бригады специалистов. По их оценке, существует угроза распространения огня.

Ранее в Санкт-Петербурге произошло возгорание в одной из студийных квартир многоэтажного здания. Жертв и пострадавших в результате инцидента удалось избежать. Возможной причиной пожара называется неосторожное обращение с электрической плитой.