Власти Канады ввели санкции против четырех предприятий из Крыма

Оттава, 29 марта. Канадское руководство ввело рестрикции в отношении четырех предприятий Крыма, а также двух российских и украинских физических лиц — Александра Ганова и Леонида Рыженькина.

Власти Канады ввели санкции из-за ситуации вокруг Крыма. Информация об этом содержится в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте канадского внешнеполитического ведомства.

Как сказано в заявлении МИД Канады, Оттава поддерживает суверенитет Украины и ее народа, «который продолжает решительно отстаивать свои права против действий России».

Ранее сообщалось, что Канада может приостановить вакцинацию граждан младше 55 лет препаратом AstraZeneca.