Асмус впечатлила фанатов акробатическим трюком в коротком топе

Москва, 29 марта. Актриса Кристина Асмус похвасталась перед фанатами отличной спортивной формой. Звезда фильма «Текст» «вспомнила молодость» и выполнила на камеру сложный кульбит.

Видео из спортивного зала Асмус опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Она выполнила акробатический трюк в коротком топе и ярких штанах.

«Мама сходила в зал. Мама вспомнила молодость. Мама еще в форме», — подписала она ролик.

Поклонников умения миниатюрной и с виду хрупкой Асмус по-настоящему впечатлили. Многие удивились, в какой форме находится 32-летняя звезда сериала «Интерны», передает «Вечерняя Москва». Все дело в том, что актриса — кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике.

«Мама может работать в кино еще и каскадером»; «Как перестать смотреть»; «Рано еще Кристину списывать»; «Не, ну молодец, что сказать. Просто респект», — написали пораженные фанаты.

Есть у Асмус и слабости. Актриса недавно призналась, что не может носить очки. Аксессуар давит ей, жмет, в нем тесно и темно, плохо видно, а еще развивается клаустрофобия, объяснила она. Однако он необходим для некоторых ролей.