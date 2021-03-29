Жительница Воронежской области обвинила супруга в изнасиловании пенсионерки

Воронеж, 29 марта. Жена заявила в полицию на воронежца, изнасиловавшего пенсионерку-инвалида. Мужчине «светит» до шести лет тюрьмы.

Жительница села Александровка Таловского района сообщила в полицию, что ее муж преступник. Она рассказала, что ее 36-летний супруг изнасиловал 69-летнюю женщину.

По данным полиции, инцидент произошел в доме жертвы. Мужчина воспользовался беспомощным состоянием пенсионерки. Потерпевшая пыталась сопротивляться, но была физически слабее извращенца.

Задержанный признался в содеянном и подтвердил показания на месте преступления. Расследование дела продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого.

Жертва изнасилования спасла своего обидчика от самосуда в Омске, сообщал ФАН. Потерпевшая умоляла стражей порядка спрятать негодяя за решетку из страха, что ее молодой человек убьет преступника.