В России нашли двойника Скарлетт Йоханссон

Москва, 29 марта. Россиянка Катрин Шумская, которая зарегистрирована в TikTok под ником kate_johansson, показала ролик, где она в образе голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон.

Девушка перевоплотилась в Наташу Романофф из фильма «Черная вдова». Блогер позирует в спортивном комбинезоне черного цвета и ботинках на шнуровке. На опубликованных кадрах она предстала в оранжевом парике и с игрушечным пистолетом в руках.

Ролик стал вирусным и очень быстро набрал почти 6 млн просмотров. Пользователей удивило сходство Шумской с 36-летней американской актрисой. Фолловеры решили, что россиянка может сниматься в кино вместо Йоханссон или быть ее дублершей.

Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон осенью 2020 года вышла замуж за 38-летнего комика Колина Джоста. Для актрисы этот брак стал третьим, до свадьбы она встречалась с будущим мужем чуть больше года. Церемония бракосочетания Йоханссон и Джоста была немноголюдной из-за пандемии коронавируса, пара поженилась в присутствии самых близких.

У Скарлетт есть дочь от второго брака с журналистом Роменом Дориаком. Девочка родилась в 2014 году, а три года спустя ее родители расстались. От отношений с первым мужем Райаном Рейнольдсом у Йоханссон детей нет.