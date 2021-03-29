Чиновник из Норильска стал фигурантом дела о мошенничестве на 1,6 млн рублей

Норильск, 29 марта. Руководитель правового управления городской администрации подозревается в крупном мошенничестве. На аферу он решился ради сохранения должности.

По версии сотрудников СК, фигурант с 2012 по 2017 годы совмещал работу в органе власти с руководством в городском некоммерческом фонде. По закону ему нельзя было одновременно работать в администрации и еще одной организации. Фигурант решил схитрить, чтобы оставаться в системе власти и руководить фондом.

Подозреваемый пролоббировал свою знакомую на должность начальника указанной выше некоммерческой структуры. Женщину он уговорил, посулив ей ежемесячную зарплату. При этом она была лишь номинальным главой, в реальности тайно руководить продолжал подозреваемый. Он числился как советник.

С января 2018 по декабрь 2020 года подставное лицо получило за якобы работу в фонде 1,6 млн рублей. Деньги из городского бюджета она забрала себе. Норильску нанесен значительный ущерб.

На Камчатке сотрудник полиции стал фигурантом дела о мошенничестве. Следствие считает, что обвиняемый обманом лишил пенсионера квартиры, сообщал ФАН.