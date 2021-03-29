Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Президент РФ присвоил орден Мужества австрийке Марии Лангталер

352

Президент РФ присвоил орден Мужества австрийке Марии Лангталер

Москва, 29 марта. Австрийка Мария Лангталер посмертно получила орден Мужества за помощь советским военнопленным. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер отметил отвагу и самоотверженность Лангталер при спасении советских граждан. В годы Великой Отечественной войны жительница Австрии помогла офицерам Михаилу Рыбчинскому и Николаю Цемкало, спрятав их в своем доме.

Более 400 советских военных 2 февраля 1945 года смогли сбежать из Маутхаузена. Многие из них были пойманы и убиты, однако некоторым узникам удалось спастись.

Путин ранее присвоил певице и композитору Аните Цой звание Народного артиста России.

Новости партнеров