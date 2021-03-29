Трейлер нового фильма Гая Ричи с Джейсоном Стэтхэмом появился в Сети

Вашингтон, 29 марта. Трейлер нового боевика режиссера Гая Ричи под названием «Гнев человеческий» появился в Сети. Главную роль в фильме сыграл Джейсон Стэтхэм.

Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании «Вольга». Действие фильма разворачивается вокруг загадочного героя Эйча, которого мучает жажда справедливости. Ему предстоит внедриться в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес.

Премьера боевика состоится 22 апреля. А в следующем году на экраны выйдет фильм «Черный Адам», основанный на комиксах DC. Главную роль сыграет рестлер Дуэйн Джонсон, известный под псевдонимом Скала.