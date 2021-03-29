Киев намерен закрыть офис Россотрудничества из-за инцидента вокруг поэта Шевченко

Киев, 29 марта. Украина из-за ситуации вокруг поэта Тараса Шевченко может закрыть Российский центр науки и культуры (представительство Россотрудничества). Об этом сообщают местные СМИ.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины намерен рассмотреть вопрос о прекращении деятельности Российского центра науки и культуры, если поступит представление от президента. Также СНБО рассмотрит обращение от другого субъекта законодательной инициативы.

Причиной такого решения стали действия Россотрудничества. Исполнительный орган по итогам международного творческого конкурса назвал Тараса Шевченко русско-украинским поэтом. Кроме того, ситуация вызвала недовольство в МИД Украины. В ведомстве считают, что Россия якобы посягнула на «историко-культурное и философское наследие» Шевченко.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров указал на падение доверия граждан Украины к президенту Владимиру Зеленскому. НСН сообщало, что киевские СМИ рассказали о подготовке жителей Незалежной к партизанской войне.