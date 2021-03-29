Суд арестовал убийцу медсестры под Курском

Курск, 29 марта. Врач расправился с медсестрой на рабочем месте. Злоумышленника задержали. Органы следствия выясняют подробности случившегося.

Суд в Курской области вынес решение арестовать на два месяца врача анестезиолога-реаниматолога Фатежской районной больницы. Мужчина сознался в убийстве 21-летней медсестры. Преступление было совершено в помещении больницы.

По данным следствия, в ходе конфликта 31-летний медик стал избивать сотрудницу и сдавил рукой ее шею, в результате чего потерпевшая скончалась.

Полиция задержала подозреваемого. Он уже дал показания и признал свою вину. По словам заключенного, он не хотел смерти коллеги и якобы пытался оказать ей помощь, но безуспешно. Известно, что подозреваемый женат, воспитывает двоих детей. Он живет в Курске и не имеет судимостей. Убийство девушки связали с застольем в больнице, сообщал сайт 360tv.ru. Местные жители считают, что алкоголь и наркотики могли сыграть роковую роль.