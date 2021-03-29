ФАН выяснил, почему Coca-Cola может привести к раку и другим проблемам со здоровьем

Coca-Cola может привести к раку. Пить газированный напиток особенно не рекомендуется детям, беременным женщинам, людям с заболеваниями ЖКТ, диабетом и тем, у кого есть наследственная предрасположенность к онкологическим заболеваниям. Об этом в комментарии ФАН рассказала спортивный диетолог, член национальной ассоциации диетологов Ирина Писарева.

Эксперт подчеркнула, что, хоть производители засекречивают состав и стараются его не раскрывать, но доподлинно известно, что в 100 граммах напитка содержится примерно 10,5 граммов сахара, то есть 2 чайные ложки. Получается, что в одном стакане колы объемом 250 мл содержится суточная норма сахара, но вместо него часто применяют сахарозаменитель. В составе газировки также есть ортофосфорная кислота и кофеин.

«Ортофосфорную кислоту в Coca-Cola добавляют, чтобы можно было выпить большое количество этого напитка. Если в воде развести такое большое количество сахара, то содержимое будет практически невозможно пить: это может вызвать отравление и рвоту. Официально ортофосфорная кислота не является канцерогеном, ее указывают на этикетке как Е338, но в больших количествах она разрушает зубную эмаль, а также негативно воздействует на желудок», — объяснила Писарева.

Люди, страдающие заболеваниями кишечника и желудка, употребляя колу, рискуют столкнуться с еще большими проблемами со здоровьем, с различными обострениями и осложнениями.

«Примерно половина населения Земли в той или иной форме страдает гастритом и различными проблемами с желудочно-кишечным трактом. Употребление Coca-Cola для них — это примерно то же, что пить уксус в чистом виде. Это очень опасно», — сравнивает специалист.

Эксперт также отметила, что колу нельзя употреблять растущему организму.

«Не рекомендуется пить колу детям, потому что ортофосфорная кислота вызывает вымывание кальция из костной ткани и приводит к различным заболеваниям опорно-двигательного аппарата», — объяснила она.

Диетолог подчеркнула, что с колой в организм поступает огромная доза сахара, из-за чего происходит резкий скачок инсулина в организме — главного жирообразующего гормона, который при избытке начинает превращаться в жир.

«Потребление Coca-Cola — это прямой путь к появлению лишнего веса и даже к ожирению. Кроме того, большая доза сахара вызывает зависимость», — сказала Писарева.

К тому же, по мнению эксперта, употребление газировки вызывает риск появления диабета второго типа, остеопороза и образования камней в почках. Большое количество кофеина может вызвать бессонницу, стрессы и даже депрессии.

«Хочу отдельно сказать о Coca-Cola Light. Калорий в такой коле действительно нет, но используются дешевые синтетические сахарозаменители, например аспартам. Его добавляют во многие газированные напитки. При попадании в организм аспартам разлагается на метанол и аминокислоты. Употребление метанола может привести к отравлению, способному вызвать слепоту и даже смерть. Также употребление аспартама влияет на появление злокачественных образований», — объяснила диетолог.

В заключении Писарева не обошла и женщин, ожидающих пополнение в семье.

«Негативное влияние Coca-Cola также оказывает на здоровье беременных женщин. Проводилось исследование, в котором выяснилось, что у тех из них, кто регулярно употреблял колу, плод развивался медленнее, а ребенок рождался с меньшим весом», — отметила она.

Ранее диетолог Ирина Писарева заявила, что колбаса может вызвать рак желудка.