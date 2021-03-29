Владимир Путин присвоил Аните Цой звание народного артиста РФ

Москва, 29 марта. Президент РФ Владимир Путин присвоил российской певице и композитору Аните Цой звание народного артиста России. Информацию об этом сообщили СМИ.

Российский лидер в понедельник, 29 марта, также наградил ряд дипломатов, спортсменов, политиков, деятелей культуры и искусства. Среди них — хоккеист Павел Буре, актриса театра и кино Ольга Тумайкина, советник-посланник посольства РФ в Америке Сергей Трепелков, губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о шутках Владимира Путина 1 апреля.