Памфилова заявила о готовности ЦИК пресекать провокации на выборах

Москва, 29 марта. Центризбирком (ЦИК) России готов пресекать провокации на выборах. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, избирательная кампания в РФ начнется в конце июня. Не исключено, что зарубежные силы предпримут попытки вмешательства в выборы, но ЦИК готов к отражению таких действий.

Памфилова уточнила, что Россия пока не готова к масштабному применению электронного голосования, но в Москве оно будет проведено.

Ранее глава Центризбиркома заявила, что уже сейчас просматриваются некоторые попытки вмешательства в предстоящие выборы. Памфилова не стала разглашать детали этих инцидентов.