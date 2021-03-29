Экс-президент Молдавии выступил против досрочных выборов в парламент

Кишинев, 29 марта. Досрочные парламентские выборы могут спровоцировать гуманитарную катастрофу. Такой точки зрения придерживается экс-президент Молдавии Игорь Додон.

Бывший лидер республики выступил против инициативы действующего президента Майи Санду о роспуске парламента и проведении досрочного голосования. По мнению Додона, избирательный процесс может спровоцировать трехкратный рост количества смертей от коронавируса.

«Социалисты будут использовать все конституционные, правовые и политические средства, чтобы не допустить досрочных парламентских выборов в разгар пандемии», — сказал Додон.

Власти Молдавии ранее запросили доступ к российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Санду сообщала, что направила официальное письмо российскому руководству с просьбой предоставить партию препарата, пишет НСН.