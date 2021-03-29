Канада может приостановить вакцинацию граждан младше 55 лет препаратом AstraZeneca

Оттава, 29 марта. Канадские власти могут отказаться от идеи прививать людей младше 55 лет препаратом англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

Сейчас медики этой страны изучают влияние средства на самочувствие привитых людей. Во многих государствах после вакцинации у мужчин и женщин наблюдались различные проблемы со здоровьем. Известно даже о нескольких случаях смерти.

Власти Канады ожидали, что в страну прибудут партии вакцины от коронавируса, разработанной компанией Moderna. Однако сроки поставок перенесли. В качестве причины задержки называются проблемы с контролем качества вакцины.