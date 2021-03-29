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Канада может приостановить вакцинацию граждан младше 55 лет препаратом AstraZeneca

Канада может приостановить вакцинацию граждан младше 55 лет препаратом AstraZeneca

Оттава, 29 марта. Канадские власти могут отказаться от идеи прививать людей младше 55 лет препаратом англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

Сейчас медики этой страны изучают влияние средства на самочувствие привитых людей. Во многих государствах после вакцинации у мужчин и женщин наблюдались различные проблемы со здоровьем. Известно даже о нескольких случаях смерти.

Власти Канады ожидали, что в страну прибудут партии вакцины от коронавируса, разработанной компанией Moderna. Однако сроки поставок перенесли. В качестве причины задержки называются проблемы с контролем качества вакцины.

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