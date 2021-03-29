Мавританских новобрачных обвинили в работорговле после свадьбы





Вадан, 29 марта. Мавританская правозащитная организация SOS Slaves обвинила местных жителей в работорговле.

Движение сделало официальное заявление, в рамках которого рассказало о последнем зарегистрированном преступлении. Согласно опубликованным данным, во время свадебной церемонии в северной части страны приданным невесты оказались верблюд, лошадь и «слуга».

«Необходимо провести всестороннюю мобилизацию и информационные кампании о серьезности этих плохих и постыдных практик, унижающих святость и достоинство личности», — говорится в письме SOS Slaves.

Организация подчеркнула, что виновных в торговле людьми нужно привлечь к уголовной ответственности. Однако подозреваемые опровергли информацию о «слуге» на свадьбе и обвинили правозащитников в клевете.

«Заключение контракта, выдача приданого и регистрация брака произошли в дату, отличную от числа, указанного при спасении раба», — заявили члены семьи.

Мавританские общественные деятели, блогеры и писатели осудили практику торговли людьми в XXI веке. По их мнению, данные инциденты возмутительны и требуют рассмотрения на самом высоком уровне.

Жертвами работорговли в Северной Африке зачастую становятся нелегальные мигранты. Так, главным транспортным узлом на континенте является Ливия, где беженцев держат в лагерях, избивают, насилуют и продают.

