Ревнивый британец избил соперника кофейным столиком

Лондон, 29 марта. Британский «любовный треугольник» обернулся дракой. Англичанин приревновал бывшую подругу к новому бойфренду и разбил ему голову кофейным столиком.

Выяснение отношений продолжалось до тех пор, пока столик не разлетелся вдребезги. О шекспировских страстях и телесных повреждениях сообщает Mirror.

На скамье подсудимых оказался уже имевший проблемы с законом 30-летний Питер Х., который узнал, что его бывшая возлюбленная завела роман с другим мужчиной, пока сам он сидел в тюрьме. Выйдя на свободу, Питер не долго собирался с мыслями, а напал на соперника, чтобы отомстить. В качестве орудия мести британец выбрал кофейный столик, которым и избил нового избранника девушки.

Ревнивец ворвался в дом Эндрю У. и бил его до тех пор, пока предмет мебели не был «уничтожен». Материалы дела поступили в Ньюкаслский Королевский суд, который приговорил агрессора к 28 месяцам тюремного заключения. По словам медиков, у жертвы нападения осталась глубокая рана на левом плече.

По словам прокурора, злоумышленник использовал всю свою силу, чтобы выбить входную дверь оппонента так, что мирно спящий англичанин проснулся и испуганно пошел посмотреть, что происходит.

«Это была непрерывная атака, которая продолжалась до тех пор, пока кофейный столик не был так сильно разрушен, что им больше нельзя было пользоваться», — отметил судья.

По информации инстанции, Питер Х., который уже имел судимость, но не за насилие, признал причиненный им вред здоровью гражданину. Бывшая возлюбленная мужчины заявила, что реакция ее экс-спутника на нового бойфренда «была совершенно непропорциональной, она была совершенно неправильной».