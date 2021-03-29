Предсказана дата гибели всех живущих на Земле организмов

Вашингтон, 29 марта. Все живые существа на Земле погибнут через семь млрд лет из-за превращения Солнца в красного гиганта, который поглотит планету, считают ученые из Соединенных Штатов и Японии.

Исследователи в то же время не исключают, что массовое вымирание на голубой планете произойдет раньше. Сделать такие выводы ученым удалось после создания детализированной модели Земли. В ней американские и японские специалисты учитывали фактор негативного влияния на атмосферу. Главном ударом по ней названо снижение уровней углекислого газа и кислорода.

Растения, которые генерируют кислород, пропадут с лица Земли через 500 млн лет. Затем последует нарушение цикла фосфора и торможение активности морских экосистем. Следом температура на поверхности планеты превысит 300 кельвинов. Она продолжит увеличиваться до тех пор, пока на Земле смогут жить только микроорганизмы. В итоге математическая модель предсказала: голубая планета будет пригодна для жизни еще максимум 1,5 млрд лет.

Ученые считают, что до этого момента произойдет технологический прорыв, который позволит человечеству избежать вымирания. Еще одним вариантом развития событий названо перемещение людей на другую планету.