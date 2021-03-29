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Жительница Кубани два месяца выхаживала раненого браконьерами орлана

Жительница Кубани два месяца выхаживала раненого браконьерами орлана

Краснодар, 29 марта. Травмированное животное обнаружили волонтеры краснодарского центра спасения диких птиц. Из-за простреленного крыла молодой орлан не мог летать.

Неравнодушные сотрудники центра изготовили специальный ящик, в котором доставили птицу к ветеринару, сообщается на их официальной странице в Instagram. Врач диагностировал у потерпевшего несколько переломов.

На протяжении двух месяцев за орланом ухаживала Маритта Чотчаева – работник центра спасения. Девушка следила за регулярностью приема лекарственных препаратов, кормила подбитое животное и заново учила летать. Выздоровевшую птицу выпустили на волю 28 марта.

Новороссийские спасатели вызволили застрявшую в потолке кошку, сообщал ФАН.

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