Водитель иномарки погиб в массовом ДТП под Саратовом

Вольск, 29 марта. Авария произошла в Вольском районе Саратовской области. В результате столкновения двух легковушек и большегруза один человек погиб.
ГУ ГИБДД сообщает, что на 141-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись три автомобиля: Lada Largus, Ford Focus и автовоз.
Дальнобойщик отделался легкими ушибами, трое взрослых пассажиров отечественного автомобиля госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Водитель иномарки скончался до приезда скорой.
Спецслужбам пришлось использовать спецтехнику, чтобы деблокировать тело погибшего из разбитого автомобиля. На месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы и пожарные. Обстоятельства происшествия выясняются.
Женщина стала жертвой массового ДТП в Воронеже, сообщал ФАН.