Водитель иномарки погиб в массовом ДТП под Саратовом

Вольск, 29 марта. Авария произошла в Вольском районе Саратовской области. В результате столкновения двух легковушек и большегруза один человек погиб.

ГУ ГИБДД сообщает, что на 141-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись три автомобиля: Lada Largus, Ford Focus и автовоз.

Дальнобойщик отделался легкими ушибами, трое взрослых пассажиров отечественного автомобиля госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Водитель иномарки скончался до приезда скорой.

Спецслужбам пришлось использовать спецтехнику, чтобы деблокировать тело погибшего из разбитого автомобиля. На месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы и пожарные. Обстоятельства происшествия выясняются.

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