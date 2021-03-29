Житель Екатеринбурга получил от отца удары ножом за громкий стук в дверь

Екатеринбург, 29 марта. Суд арестовал 63-летнего жителя города, который обвиняется в убийстве. Жертвой стал его 30-летний сын.

Сотрудники СУ СКР по Свердловской области считают, что в темное время суток потерпевший пришел к домой к отцу в заранее оговоренное время. Мужчина несколько раз громко постучал в дверь. Это обстоятельство взбесило обвиняемого, который в тот момент был в нетрезвом виде.

Между родственниками быстро разгорелся конфликт, в ходе которого злоумышленник несколько раз ударил сына ножом. Обвиняемый зашел в квартиру, оставив пострадавшего умирать в подъезде. Приехавшим врачам оставалось только констатировать факт смерти. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

В Москве сотрудники СК возбудили уголовное дело в отношении горожанина. Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью 12-летнему сыну, сообщало РИАМО.