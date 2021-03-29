Экс-возлюбленная Тимати подогрела слухи о новом романе

Москва, 29 марта. Модель Алена Шишкова похвасталась роскошным букетом. Фанаты тут же заподозрили, что у экс-возлюбленной Тимати либо новый роман, либо же она вернулась к рэперу.

Шишкова и Тимати расстались много лет назад. У них есть дочь Алиса, которой не так давно исполнилось семь лет. Души в ней не чают не только родители, но и мать рэп-исполнителя Симона Юнусова.

После разрыва с Тимати модели то и дело приписывают романы. Сама она тоже не прочь подогреть слухи о новых отношениях. Например, в недавнем посте в Instagram звезда показала целую охапку нежно-розовых цветов, но не стала рассказывать от кого они.

«Второй день с улыбкой хожу. Цветы подарили», — написала Шишкова.

Подписчики наперебой принялись высказывать предположения, кто осчастливил модель таким роскошным подарком. Некоторые заметили, что Шишкова в последнее время стала еще краше, чем была раньше.

Одна из фанаток заявила, что модель якобы упоминала Тимати в Stories и называла его дарителем букета, но затем удалила публикацию. Но Шишкова тут же пресекла разговоры, потребовав доказательства в виде скриншота.

«Что за враки?» — возмутилась она.

На ТНТ тем временем вовсю идет восьмой сезон популярного шоу «Холостяк» с Тимати. За сердце завидного жениха борются сразу несколько красавиц.