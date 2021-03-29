В Китае пообещали не допустить повторения югославской агрессии Запада

Пекин, 29 марта. Власти Китая не допустят повторения инцидента с посольством страны в Югославии в 1999 году, заявили в китайском министерстве обороны.

Закат ХХ-го века ознаменовался бомбардировками НАТО территорий Югославии, однако их последствия более масштабны, чем может показаться. Те страшные события ежегодно вспоминают в Китае, так как в мае 1999 года было разрушено здание китайского посольства в Белграде в результате попадания авиабомбы, сброшенной американским стелс-бомбардировщиком B-2. Руководство США заявило после инцидента, что данные разведки указывали на то, что в этом здании якобы располагалось Югославское бюро военных закупок, однако подобные оправдания выглядели не слишком убедительно.

Делегация из КНР ежегодно приезжает в Белград, чтобы посетить то самое место, где когда-то располагалось посольство. В настоящий момент на этой территории создается китайский культурный центр. По словам министра обороны Китая Вэй Фэнхэ, страна никогда не предаст забвению память о тех событиях и не позволит подобному повториться.

«Китайский народ никогда не забудет тот период истории, то преступление, которое было совершено в Югославии, в том числе против китайских граждан. Китайские военные уже никогда не допустят повторения чего бы то ни было подобного в отношении граждан КНР», — сказал министр.

Бомбардировка унесла жизни трех десятков человек, которые в тот момент находились на территории посольства Китая. Среди погибших были как дипломаты, так и работники СМИ, которые фиксировали агрессию НАТО в Югославии.

Ранее военный историк Юрий Кнутов рассказал, как сербы смогли уничтожить американский «несбиваемый» стелс-самолет F-117 в ходе конфликта в Югославии.