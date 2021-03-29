На Украине рассказали, почему Севастополь не стал российским городом в 1993 году

Киев, 29 марта. Фейковое заявление о том, что объявление Севастополя российским приведет к войне с Украиной, стало причиной отмены решения Верховного Совета РСФСР по данному вопросу.

Как рассказал советник секретаря СНБО Украины Павел Жовниренко, в 1993 году президент России Борис Ельцин противостоял Верховному Совету РСФСР. И на тот момент Совет проголосовал за принятие российского статуса города Севастополь.

К Жовниренко, который в тот момент был помощником главы комиссии при комитете по иностранным делам Верховной рады Украины Дмитрия Павличко, обратились представители западных СМИ с просьбой прокомментировать данное решение. Тогда он ответил, что признание Севастополя российским станет «объявлением войны Украине».

«На следующий день я слушаю это сообщения о ситуации с объявлением войны. Ельцин был где-то в Сибири в это время, и у него было противостояние с Верховным советом, а тот объявляет Севастополь российским городом. И Ельцин говорит: «Ну что ж теперь нам, с Украиной воевать, что ли? Что они там делают, этот Верховный совет?» — рассказал Жовниренко.

Стоит отметить, что спустя долгое время Севастополь все-таки смог вернуться в состав Российской Федерации. Сейчас в городе готовятся к параду Победы, который будет возглавлять легендарный советский танк Т-34.