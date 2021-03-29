Посол РФ в США рассказал, когда вернется в Вашингтон

Москва, 29 марта. Посол России в Америке Анатолий Антонов намерен вернуться в Вашингтон в ближайшее время. Информацию об этом сообщает ТАСС.

Ранее Антонов был приглашен в Москву после антироссийских высказываний президента США Джо Байдена. Дипломат находится в России с 21 марта.

«Рассчитываю в ближайшее время», — ответил дипломат в разговоре с ТАСС на вопрос о том, когда он планирует вернуться в Нью-Йорк.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Анатолий Антонов еще не докладывал президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в отношениях с Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что Анатолий Антонов покинул здание МИД России после консультаций.

НСН информировала, что посол в США Антонов прибыл в Москву после вызова МИД.