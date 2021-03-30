Топ-5 выдающихся ролей примадонны советского кино Людмилы Гурченко

Советская и российская киноактриса, народная артистка СССР Людмила Гурченко ушла из жизни 10 лет назад, 30 марта 2011 года. Как только не называли великую артистку: примадонна советского кино, богиня, королева — все в точку.

Гурченко была максималисткой во всем, полумеры — не для нее. Такой она была и в личной жизни: в один момент расставалась с мужчинами, полностью вычеркивая их из своей жизни. Мужья не имели право на ошибку: если она узнавала об измене — бесповоротно прощалась с предателем навсегда.

Она хотела стать не одной из лучших, а самой лучшей артисткой России. И это у нее получилось. Гурченко посвятила кинематографу более 50 лет, параллельно выступая на различных театральных подмостках. На ее счету были «Современник», Школа современной пьесы, знаменитый Театр Антона Чехова и Московский театр сатиры. При этом артистка совмещала кинокарьеру с сочинением и исполнением песен.

ФАН составил топ-5 лучших ролей Людмилы Гурченко в кино.

«Карнавальная ночь» (1956)

Дебютировала юная студентка ВГИК Людмила Гурченко в 1956 году. Главный режиссер советского кино Иван Пырьев лично пригласил артистку на главную роль Лены Крыловой. Это был оглушительный успех. После премьеры все зрители моментально влюбились в хрупкую озорную девушку, которая прекрасно пела. Гурченко вжилась в роль, благодаря ей праздник в этом фильме надолго стал символом Нового года.

«Старые стены» (1973)

После роли задорной девочки режиссеры не воспринимали Гурченко всерьез и не предлагали ей драматические роли. В 60-е годы актриса ассоциировалась с танцами и песнями про пять минут.

Только в 1973 году долгое ожидание серьезной роли увенчалось успехом. Гурченко сыграла в фильме «Старые стены» директора текстильной фабрики. Образ Анны получился очень цельным и живым: актриса доказала, что достойна крупных ролей.

«Небесные ласточки» (1976)

В фильме «Небесные ласточки» Гурченко создала образ примадонны Корины. Ее героиня капризна, даже стервозна, но может себе это позволить — она красива, ее образ притягивает взгляды мужчин. Артистка продемонстрировала зрителям свой потрясающий вокал, в который уже тогда многие были влюблены до беспамятства. Откровенные наряды в фильме полностью показали ее соблазнительную фигуру. Именно в этом фильме Гурченко была особенно красива.

«Мама» (1976)

Музыкальная и остроумная версия известной сказки «Волк и семеро козлят». Гурченко предстала в роли Козы, и это оказалось еще одним музыкальным шедевром с участием артистки. Мама для своих козлят — самая нежная и заботливая на свете, а для Волка, которого сыграл Михаил Боярский, и его подручных — настоящая опасность.

На съемках произошел несчастный случай, и Гурченко пришлось сниматься с переломом ноги, но она настолько профессионально выполнила свою работу, что этого никто не заметил.

Двадцать дней без войны (1976)

На экранизацию книги Константина Симонова «Из записок Лопатина» решился режиссер Алексей Герман. Именно он выбрал для съемок драмы Людмилу Гурченко, которая зарекомендовала себя яркой комедийной исполнительницей. Нестандартный выбор актрисы на серьезную роль сыграл отлично. История любви фронтового журналиста Лопатина к женщине Нине. Возлюбленные расстанутся, но образ коротко стриженной женщины останется в его памяти еще надолго.

Ранее Максим Аверин вспомнил курьезную беседу с Людмилой Гурченко.