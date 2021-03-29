Туристам назвали списки «красных» и «зеленых» стран для путешествий летом

Москва, 29 марта. Распространение коронавируса до сих пор активно продолжается во многих странах, однако некоторым государствам удалось взять заболевание под контроль.

Специалисты распределили страны по принципу светофора, учитывая ситуацию с COVID-19 в каждой из них. «Зелеными» назвали самые благоприятные для путешествий государства, статус «красных» получили страны с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу.

Аналитики признали Мальдивы, Мальту, Израиль и Португалию самыми безопасными и комфортными странами для путешествий предстоящим летом. Создание социальной дистанции и массовая вакцинация от коронавируса позволила снизить показатели заражаемости COVID-19 и открыть границы для путешественников.

Турция, Греция и Испания оказались в «оранжевой» зоне по туризму в этом году. Эти страны готовы принять путешественников при условии соблюдения большого списка ограничений по коронавирусу. Государства Евросоюза и Ближнего Востока, а также страны Азии, Латинской Америки и Африки, по мнению экспертов, этим летом принимать путешественников не будут.

Роспотребнадзор ранее составил список стран с наиболее благоприятной эпидемической обстановкой, чтобы позволить иностранным студентам начать или продолжить обучение на территории России. Специалисты планируют расширять этот список по мере улучшения эпидобстановки по коронавирусу в странах.