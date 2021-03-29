Байден не планирует переговоров с лидером КНДР в ближайшее время

Вашингтон, 29 марта. Президент США Джо Байден в ближайшее время не планирует проводить переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в начале февраля заявил, что Вашингтон инициировал обзор внешней политики в отношении Пхеньяна. Однако он отказался уточнить, готов ли Байден к встрече с северокорейским лидером.

Американский лидер до инаугурации утверждал, что не стал бы идти на переговоры с Ким Чен Ыном без предварительных условий.