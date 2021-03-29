Лазарев похвастался учебными достижениями сына

Москва, 29 марта. Певец Сергей Лазарев, не скрывая гордости, рассказал поклонникам об успехах своего сына Никиты в учебе.

Исполнитель, представлявший Россию на Евровидении в Тель-Авиве в 2019 году, не любит делиться подробностями личной жизни. У певца два ребенка, которые родились благодаря суррогатной матери: сын Никита и дочь Анна. Лазарев редко показывает их снимки в Сети, поэтому для фанатов каждый кадр «на вес золота».

На днях артист опубликовал в Instagram Stories короткое видео, на кадрах которого похвастался учебными достижениями сына. Мальчик в ролике решал математические задачи.

«Никита Сергеевич, получается? — спросил Лазарев у наследника и получил утвердительный ответ. — Тест по математике. Делает все сам».

Исполнитель недавно рассказал поклонникам о своем новом хобби. Как выразился Лазарев, в 37 лет он открыл для себя «невероятный кайф», встав на сноуборд. За неполную неделю тренировок в Сочи артист освоился и выбрался с учебной на более сложные трассы. Теперь он планирует чаще выступать с концертами там, где есть возможность прокатиться на склоне.