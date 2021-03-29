В США журналист рассказал о российском оружии, способном выиграть войну «одним залпом»

Вашингтон, 29 марта. У российской армии есть оружие, способное выиграть войну за один залп. О грозной военной разработке Москвы рассказал американский эксперт Дэн Гуре.

По словам обозревателя, у Москвы есть козырь в рукаве в виде гиперзвуковых ракет, который позволит ей выйти победителем из конфликта с любой страной. Теперь для Пентагона стало жизненно важно ускорить разработку собственных гиперзвуковых вооружений, указал Гуре в публикации для издания RealClearDefense, перевод которой выполнила «ПолитРоссия».

«США начали отставать от своих конкурентов и теперь спешат наверстать упущенное», — заметил Гуре.

Гиперзвуковые ракеты дают своим обладателям ряд преимуществ: они быстрые и маневренные, а средств для их перехвата пока не существует. Переоснащение войск гиперзвуковыми боеприпасами позволит России повысить боевой потенциал армии «выиграть войну одним залпом».

Москва и сама понимает, какое мощное оружие имеет и намерена сделать гиперзвуковые вооружения основой неядерного сдерживания. И в России разрабатывают сразу несколько классов ракет: противокорабельный «Циркон» и авиационный комплекс «Кинжал». Подобное оружие, по словам обозревателя, это мощная заявка на статус военной сверхдержавы. А Пентагону, по оценкам аналитиков, потребуется до 15 миллиардов долларов и около 10 лет, чтобы сравняться с Россией в области гиперзвуковых технологий. При этом со временем сумма затрат для США будет только расти.

Внушительные характеристики комплекса «Кинжал» были удостоены похвалы не только в кругу военных экспертов в США, но и были оценены по достоинству в Китае.