Самолет ВВС США «Catalina» времен ВОВ станет музейным экспонатом в Свердловской области

Верхняя Пышма, 29 марта. Выставка «Крылья победы» откроется в музейном комплексе Уральской горно-металлургической компании (УГМК), на ней будут представлены самолеты времен Великой Отечественной войны.

По словам директора музея УГМК Виктора Севостьянова, посетители смогут увидеть четыре десятка советских и американских самолетов, которые позволили одержать победу над фашистской Германией. В числе уникальных экспонатов будет представлен морской патрульный гидросамолет Военно-воздушных сил США PBY Catalina.

Самолет был доставлен в Россию в разобранном виде. В настоящее время завершается его сборка, в ближайшие дни специалисты установят крылья, размах которых достигает 30 метров. По своим габаритам гидросамолет обошел другие экспонаты выставки «Крылья Победы», которую планируется открыть ко Дню Победы.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военные парады по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 российских городах, передает RT.