Министерство туризма Испании анонсировало введение COVID-паспортов

Мадрид, 29 марта. Летом Испания намерена повсеместно ввести паспорта вакцинации. Это поможет открыть въезд в страну для иностранных туристов.

Согласно предварительной информации, институт паспортов вакцинации заработает в стране уже в июне. Такую информацию сообщила Министр туризма Испании Рейес Марото.

Однако для введения COVID-паспортов необходимо, чтобы около 70% испанцев сделали прививку от коронавируса. Согласно предварительным данным, власти страны хотят снизить этот показатель до 30-40%.

«Темпы зависят от поставок вакцины AstraZeneca. Так что назвать четкую дату, когда появятся паспорта, пока сложно», — заявила Марото.

В связи с этим власти Балеарских островов выступили с предложением попробовать ввести данные паспорта в своем регионе в качестве «пилотного проекта». Испанское правительство отвергло эту инициативу, заявив, что документ необходимо ввести сразу по всей стране.

В середине февраля правительство автономного сообщества Каталония призвало власти европейских стран ускорить процесс рассмотрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V». На данный момент в Испании для вакцинации населения используют препараты консорциума Pfizer и BioNTech, компании Moderna, а также Оксфордского университета и компании AstraZeneca.