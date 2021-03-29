Игонин оценил перспективы ФК «Ленинградец» оказаться в первой лиге

Санкт-Петербург, 29 марта. Задача выиграть любой ценой и перейти в первую лигу для ФК «Ленинградец» не стоит, заявил депутат Законодательного собрания Ленинградской области, экс-капитан ФК «Зенит», экс-игрок сборной России по футболу Алексей Игонин на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Если основная задача клуба — воспитывать детей в Ленобласти, чтобы потом выйти на профессиональный уровень, первой лиги вполне достаточно. Было Тосно, были большие средства, был результат. Но в этой команде играл всего один футболист с пропиской в Ленобласти. Был ли в этом смысл? Нет! Играть в Санкт-Петербурге, где у нас есть ФК «Зенит», тоже нет смысла. В моем понимании первая лига — это здорово», — заявил Игонин.

Игонин отметил, что ФК «Ленинградец» создан недавно, поэтому разрыв между «Ленинградцем» и командами первой лиги будет достаточно большим. Есть вероятность, что клуб может попасть во вторую лигу.

«Когда первая команда будет показывать слишком качественный футбол, а местные воспитанники не смогут достигнуть этого уровня, куда они все пропадут? Это может закончиться тем, что игроки или перестанут играть в футбол, или уедут в другие города, где будут играть во второй лиге. Думаю, мы еще не готовы играть в первой лиге. Руководство «Ленинградца» прекрасно это понимает. Задача выиграть любой ценой и перейти в первую лигу из второй не стоит», — считает Игонин.

Экс-капитан «Зенита» считает, что государство должно разделять профессиональный и непрофессиональный спорт. Игонин заявил, что необходимость воспитывать умеющих забивать голы футболистов для государства — не основная задача. Для этого есть профильные федерации.

Ранее ФАН рассказывал, что подопечные Станислава Черчесова забили три мяча в ворота сборной Мальты и добыли первые три очка в рамках квалификации на Чемпионат мира — 2022 по футболу.