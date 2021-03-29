Жесткие ограничения по коронавирусу в Вене продлили до 11 апреля

Вена, 29 марта. Ограничительные меры по коронавирусу в Вене продлили до 11 апреля, заявил бургомистр австрийской столицы Михаэль Людвиг.

Городские врачи наблюдают тревожную ситуацию в стационарах для лечения пациентов с коронавирусом, уточнил бургомистр. Жесткий локдаун действует также в Нижней Австрии и Бургенланде​​​. Жителям этих федеральных земель запрещается выходить из дома без острой необходимости. Все торговые точки, кроме продуктовых магазинов и аптек, в этих городах закрыты.

Положительный результат теста на COVID-19 получили 539 тыс. жителей Австрии с начала пандемии коронавируса. Из них 494 тыс. пациентов уже вылечились от заболевания. Врачи зафиксировали порядка 9,2 тыс. летальных исходов от коронавируса в стране.

Минздрав Австрии 19 марта заявил о начале третьей волны коронавируса в Европе. Организованное тестирование людей при выезде из регионов позволит предотвратить бесконтрольное распространение заболевания, полагают власти.