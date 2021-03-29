СМИ: британцы предостерегли Лондон от вмешательства в конфликт между США и РФ

Лондон, 29 марта. Намерения британских властей полностью координировать свою военно-политическую деятельность с властями США не сулит Великобритании ничего хорошего.

Такова тональность подавляющего большинства комментариев под статьей издания Daily Express, чей пересказ представляет «ПолитРоссия». В самом материале описывается проведение масштабного военного моделирования руководством Пентагона, в котором американское военное ведомство будет отрабатывать победу в третьей мировой войне над Россией и Китаем одновременно.

По мнению читателей Daily Express, Соединенному Королевству стоит дистанцироваться от участия в антироссийских и антикитайских кампаниях Вашингтона, действуя хотя бы из инстинкта самосохранения.

«Первое, что узнают… американцы, это, когда Вашингтон исчезнет в грибовидном облаке» — предупреждает один из пользователей Сети.

Другой читатель издания напоминает, что Россия и Китай провели значительную модернизацию своих вооруженных сил и уделяют большое внимание качеству управляющих кадров, что резко контрастирует с публичными высказываниями нового президента США Джо Байдена.

От агрессивности «страдающих деменцией и провалами в памяти союзников» не стоит ожидать ничего хорошего, резюмирует третий участник обсуждения.

Ранее сообщалось, что авторитет Великобритании среди граждан США существенно пошатнулся.