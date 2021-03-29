Двое уголовников из-за долга убили знакомого в тюремной больнице в Ульяновске

Ульяновск, 29 марта. Сотрудники СК окончили следствие по делу об убийстве на территории филиала «Больница» медицинской санитарной части №73 ФСИН. Перед судом предстанут двое мужчин.

По версии СУ СКР по Ульяновской области, у пострадавшего произошел конфликт с двумя осужденными 25 и 29 лет. Причиной ссоры, согласно неофициальным данным, стали проблемы с возвратом долга.

Злоумышленники несколько раз ударили оппонента «заточкой», которую потом бросили в канализационную трубу. Раненую жертву они задушили и постарались замести следы. Обвинительное заключение в отношении уголовников направлено в прокуратуру для утверждения.

В Москве двое мужчин напали на пианиста. На почве личной неприязни они избили музыканта, а затем задушили, сообщало РИАМО.