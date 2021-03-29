Названы 10 простых ежедневных привычек для укрепления здоровья

Доха, 29 марта. Поддержать и укрепить здоровье не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Эксперты уверяют, что это можно сделать, выработав несколько полезных привычек на каждый день.

Прежде всего, следует начинать утро со стакана воды и богатого белками завтрака. Первое, по словам доктора медицинских наук и гастроэнтеролога Уилла Булсиевича, позволит компенсировать потерю воды во время сна и простимулирует работу мозга. Второе поможет обеспечить стабильный уровень сахара в крови и регулировать чувство голода, энергию и настроение в течение дня.

Также стоит попробовать заменить полноценную тренировку другими упражнениями. Например, можно 60 секунд по посидеть на стуле, выпрямив спину и поставив стопы на пол. После этого нужно встать, затем снова сесть и повторить движения 10 раз с максимально возможной скоростью.

Полезно включить в ежедневный рацион фасоль и присмотреться к пище, богатой углеводами, а также не забывать делать паузу в середине трапезы, считают специалисты. Врач-нутрицитолог Мишель Мэй объяснила, что перерыв во время приема пищи нужен для того, чтобы перевести дух и проверить степень сытости.

Кроме того, в течение дня не стоит пренебрегать легкими перекусами и чисткой зубов, защитой кожи от ультрафиолета и тщательным мытьем рук.

Рекомендуется также не забывать писать сообщения любимому человеку, иногда сосредотачиваться на глубоком дыхании, а перед сном приглушать свет и понижать температуру в комнате, передает Al Jazeera.

Эксперты сходятся во мнении, что от привычек во многом зависит здоровье человека. В связи с этим специалисты рассказывают не только о полезных, но и о вредных из них. Так, ранее были названы пять вещей, которые нельзя делать сразу после пробуждения, чтобы лишний раз не изнашивать организм.