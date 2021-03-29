Советник-посланник посольства РФ в Америке получил награду от Путина

Москва, 29 марта. Президент России Владимир Путин наградил советника-посланника посольства РФ в США Сергея Трепелкова орденом Дружбы. Информацию об этом сообщили СМИ.

Глава российского государства также вручил награды послу России в Мавритании Борису Жилко. Дипломат удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Аналогичную награду получил замдиректора департамента Северной Америки МИД РФ Константин Середняков.

Ранее сообщалось, что Путин наградил хоккеиста Буре орденом «За заслуги перед Отечеством».