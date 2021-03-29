Найден новый способ, при помощи которого растения экономят воду

Москва, 29 марта. Растения могут контролировать потерю воды при помощи специальной молекулы, которая регулирует размер пор на их листьях.

На листьях растений содержится ГАМК-молекула, которая отвечает за размер пор. Такой вывод на основании проведенного исследования сделала группа западных ученых. По итогам своего эксперимента исследователи написали научную статью и опубликовали ее в журнале Nature Communications.

Данная молекула сводит к минимуму раскрытие пор у ячменя, бобов и сои. Установлено, что растения, которые были выращены в лабораторных условиях, потребляли намного меньше воды из почвы и намного дольше выживали в засухе.

«Мы обнаружили, что растения, которые производят много ГАМК, уменьшают степень открытия пор, тем самым меньше дыша и уменьшая потерю воды», — сообщили ученые.

Не так давно группа французских ученых научилась делать розы более ароматными и яркими. Генетикам удалось секвентировать геном этого растения, что помогло им создавать новые виды и сорта королевы цветов, которые не требуют использования пестицидов.